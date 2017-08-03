В Воронежской области пропал 29-летний парень
Владислава Овсянникова последний раз видели в областном центре 15 июля.
Владислава Овсянникова последний раз видели в областном центре 15 июля.
Семилукские полицейские попросили помочь найти 29-летнего Владислава Овсянникова из села Малая Верейка Семилукского района. Мать пропавшего обратилась в полицию в среду, 2 августа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Семилукском ОМВД.
Молодого человека последний раз видели в Ленинском районе Воронежа 15 июля. Рост Владислава Овсянникова — 183 см, у него голубые глаза,
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: (47372) 2 29 33 или 02.