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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области пропал 29-летний парень

Владислава Овсянникова последний раз видели в областном центре 15 июля.

Источник:

Семилукские полицейские попросили помочь найти 29-летнего Владислава Овсянникова из села Малая Верейка Семилукского района. Мать пропавшего обратилась в полицию в среду, 2 августа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Семилукском ОМВД.

Молодого человека последний раз видели в Ленинском районе Воронежа 15 июля. Рост Владислава Овсянникова — 183 см, у него голубые глаза, темно-русые волосы, плотное телосложение. На кисти правой руки около большого пальца — шрам от ожога длиной 3−4 см.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: (47372) 2 29 33 или 02.

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