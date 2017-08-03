В Калининграде водитель маршрутки ударил пассажира дубинкой по голове

В полицию обратился 34-летний горожанин, который сообщил, что водитель маршрутки несколько раз ударил его дубинкой по голове и спине. Инцидент произошел на улице Емельянова. На конечной остановке 52-летний водитель маршрутки потребовал, чтобы пассажиры покинули салон.

34-летний потерпевший, ехавший вместе с женой и ребенком, сообщил, что выйдет на разворотном кольце. Между водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый и избил оппонента.