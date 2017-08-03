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14:12 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде водитель маршрутки ударил пассажира дубинкой по голове

Полиция Калининграда задержала 52-летнего водителя маршрутного такси за нападение на пассажира. об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 34-летний горожанин, который сообщил, что водитель маршрутки несколько раз ударил его дубинкой по голове и спине. Инцидент произошел на улице Емельянова. На конечной остановке 52-летний водитель маршрутки потребовал, чтобы пассажиры покинули салон.

34-летний потерпевший, ехавший вместе с женой и ребенком, сообщил, что выйдет на разворотном кольце. Между водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый и избил оппонента.

Здоровью потерпевшего причинен легкий вред, против 52-летнего калининградца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Задержанный может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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