В Калининграде водитель маршрутки ударил пассажира дубинкой по голове
Полиция Калининграда задержала 52-летнего водителя маршрутного такси за нападение на пассажира. об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
Полиция Калининграда задержала 52-летнего водителя маршрутного такси за нападение на пассажира. об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
В полицию обратился 34-летний горожанин, который сообщил, что водитель маршрутки несколько раз ударил его дубинкой по голове и спине. Инцидент произошел на улице Емельянова. На конечной остановке 52-летний водитель маршрутки потребовал, чтобы пассажиры покинули салон.
34-летний потерпевший, ехавший вместе с женой и ребенком, сообщил, что выйдет на разворотном кольце. Между водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый и избил оппонента.
Здоровью потерпевшего причинен легкий вред, против 52-летнего калининградца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Задержанный может лишиться свободы на срок до 2 лет.