Осужденному на 4,5 года инвалиду Антону Мамаеву изменили наказание на штраф

Источник: РИА Новости

«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — огласила решение одна из судей коллегии.

Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.