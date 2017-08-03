Осужденному на 4,5 года инвалиду Антону Мамаеву изменили наказание на штраф
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд заменил на штраф в 200 тысяч рублей наказание
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд заменил на штраф в 200 тысяч рублей наказание
«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — огласила решение одна из судей коллегии.
Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.
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