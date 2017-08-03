Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Песков рассказал о рыбалке Путина
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин «эмоциональный интеллект» недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Эксперт заявил, что Трамп переступил черту и объявил РФ врагом
В Киеве о желающих паспорт РФ: Пусть катятся
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:48 (мск), источник: РИА Новости

Осужденному на 4,5 года инвалиду Антону Мамаеву изменили наказание на штраф

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мосгорсуд заменил на штраф в 200 тысяч рублей наказание инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, ранее осужденному на 4,5 года колонии за разбойное нападение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — огласила решение одна из судей коллегии.

Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.

Инвалид-колясочник, у которого из-за редкого заболевания атрофированы все мышцы, провел в СИЗО 19 дней. Позднее суд изменил Мамаеву меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего он вернулся домой.

Комментарии
3
Ульяна Ниязиева
====================
Зaработок 12 000 рублей в день!
Вас интересует зaработок в интeрнете за компьютeром или нoутбуком?
Подрoбности узнaете перeйдя по cсылке http://proekt37.ru
====================
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Лысенко
Колония будет доплачивать за изменение приговора---- чтобы только он к ним не попал . За ним же требуется уход .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Серафим Тяпкин-ляпкин
Что, будут из пенсии по инвалидности вычитать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Осужденный за разбой инвалид Антон Мамаев отпущен на свободу
Во время загрузки произошла ошибка.
20 июля© Ньюстюб
 Кремль: ситуация с Рогозиным хуже новых санкций США
Польша - Германии: мы спасли вас от русских. Платите
МЧС Абхазии назвало имена погибших при взрыве россиянок
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Володин рассказал, что является источником счастья для депутата
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как взять землю в аренду у государства
В программу реновации вошли около 100 девятиэтажек
В Новой Москве рухнул спрос на загородную недвижимость
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь