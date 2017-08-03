Полиция не нашла взрывчатки в ТЦ «Седанка Сити»

Полиция не нашла взрывчатых веществ в торговом центре «Седанка Сити». После окончания проверки ТЦ снова начал работу в штатном режиме. Супермаркет «Самбери» будет работать до 23.00, боулинг — до 2.00 ночи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТЦ «Седанка Сити».

Напомним, посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться из-за сообщения о взрывном устройстве сегодня в 18 часов. На электронную почту торгового центра, через форму обратной связи на сайте «Седанка Сити», прислали письмо. В нем сообщалось, что сегодня в здании будет заложено взрывное устройство. Сотрудники ТЦ обратились в правоохранительные органы, которые и провели полную проверку.