Полиция не нашла взрывчатки в ТЦ «Седанка Сити»
Торговый центр работает в штатном режиме — до 2.00.
Торговый центр работает в штатном режиме — до 2.00.
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.
Полиция не нашла взрывчатых веществ в торговом центре «Седанка Сити». После окончания проверки ТЦ снова начал работу в штатном режиме. Супермаркет «Самбери» будет работать до 23.00, боулинг — до 2.00 ночи, сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться
Сейчас полиция занимается поиском автора письма. Торговый центр после окончания проверки продолжил работу в штатном режиме.