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14:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция не нашла взрывчатки в ТЦ «Седанка Сити»

Торговый центр работает в штатном режиме — до 2.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 августа, PrimaMedia.

Полиция не нашла взрывчатых веществ в торговом центре «Седанка Сити». После окончания проверки ТЦ снова начал работу в штатном режиме. Супермаркет «Самбери» будет работать до 23.00, боулинг — до 2.00 ночи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТЦ «Седанка Сити».

Напомним, посетителям и персоналу торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке пришлось срочно эвакуироваться из-за сообщения о взрывном устройстве сегодня в 18 часов. На электронную почту торгового центра, через форму обратной связи на сайте «Седанка Сити», прислали письмо. В нем сообщалось, что сегодня в здании будет заложено взрывное устройство. Сотрудники ТЦ обратились в правоохранительные органы, которые и провели полную проверку.

Сейчас полиция занимается поиском автора письма. Торговый центр после окончания проверки продолжил работу в штатном режиме.

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