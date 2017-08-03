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15:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Скончался телеведущий канала «Кубань 24» Иван Волошин

Минувшей ночью в возрасте 32 лет ушел из жизни Иван Волошин. Журналист работал на телеканале «Кубань 24» с сентября 2015 года — сразу после переезда в Краснодарский край из Хабаровска.

Родился и вырос Иван на Дальнем Востоке. В 18 лет он решил, что будет ведущим новостей, и начал карьеру на радио. Потом телевидение — рассказывал прогноз погоды, обозревал прессу, вел утренние эфиры, новости, прямые трансляции.

«Иван говорил, что любит путешествовать, иностранные языки и свою работу. Когда он пришел к нам, сразу же стал лицом канала», — рассказали «России. Кубань» коллеги из «Кубань 24».

Сначала Иван вел ток-шоу «Через край», параллельно появился проект «Путешествие через край» — автором и ведущим его тоже был Волошин. Также он вел «Интервью» с первыми лицами Кубани.

Коллектив «Кубань 24» выражает соболезнования семье Ивана, к нему присоединяется и весь коллектив телекомпании «Россия. Кубань».

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