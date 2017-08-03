Скончался телеведущий канала «Кубань 24» Иван Волошин

Родился и вырос Иван на Дальнем Востоке. В 18 лет он решил, что будет ведущим новостей, и начал карьеру на радио. Потом телевидение — рассказывал прогноз погоды, обозревал прессу, вел утренние эфиры, новости, прямые трансляции.

«Иван говорил, что любит путешествовать, иностранные языки и свою работу. Когда он пришел к нам, сразу же стал лицом канала», — рассказали «России. Кубань» коллеги из «Кубань 24».

Сначала Иван вел ток-шоу «Через край», параллельно появился проект «Путешествие через край» — автором и ведущим его тоже был Волошин. Также он вел «Интервью» с первыми лицами Кубани.