Скончался телеведущий канала «Кубань 24» Иван Волошин
Минувшей ночью в возрасте 32 лет ушел из жизни Иван Волошин. Журналист работал на телеканале «Кубань 24» с сентября 2015 года — сразу после переезда в Краснодарский край из Хабаровска.
Минувшей ночью в возрасте 32 лет ушел из жизни Иван Волошин. Журналист работал на телеканале «Кубань 24» с сентября 2015 года — сразу после переезда в Краснодарский край из Хабаровска.
Родился и вырос Иван на Дальнем Востоке. В 18 лет он решил, что будет ведущим новостей, и начал карьеру на радио. Потом телевидение — рассказывал прогноз погоды, обозревал прессу, вел утренние эфиры, новости, прямые трансляции.
«Иван говорил, что любит путешествовать, иностранные языки и свою работу. Когда он пришел к нам, сразу же стал лицом канала», — рассказали «России. Кубань» коллеги из «Кубань 24».
Сначала Иван вел
Коллектив «Кубань 24» выражает соболезнования семье Ивана, к нему присоединяется и весь коллектив телекомпании «Россия. Кубань».