Ядовитый среднеазиатский паук напал на ребенка и кота в Волгоградской области

В соцсетях появилось сообщение жительницы Краснослободска о том, что ее кота покусал неизвестный паук. Специалисты по фотографии опознали подозреваемого. Это ядовитый паук сака. Кота отвезли на консультацию в ветеринарную клинику, где сделали укол антидота.

Другая жительница Краснослободска сообщили в своем посте, что неделю назад атаке паука подвергся ее сын. После укуса у ребенка опухла нога, ему понадобилась врачебная помощь. Ребенку сделали два укола и прописали лечение.

Сак, он же желтый хеиракантиум распространен в Европе, Азии, Африке, встречается в Австралии, Америке. На территории бывшего СССР он встречался в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области, в степной Украине. Сейчас его можно встретить и в Поволжье и даже в Южной Сибири в силу аномально жаркого лета.