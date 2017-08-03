В Кишиневе пойман серийный карманный вор

Источник: Actualitati.md

На след преступника полиция вышла благодаря камерам видеонаблюдения, на которые попал очередной случай кражи. На сей раз мужчина выкрал у женщины кошелек в одном из медучреждений.

В настоящее время правоохранители продолжают сбор улик в рамках заведенного уголовного дела.

Подозреваемому грозит от 13 до 17 тысяч леев штрафа, до 240 часов общественных работ или до двух лет тюремного заключения.