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15:25 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе пойман серийный карманный вор

Полиция задержала 48-летнего жителя Хынчештского района, который подозревается в серии карманных краж.

Источник: Actualitati.md

На след преступника полиция вышла благодаря камерам видеонаблюдения, на которые попал очередной случай кражи. На сей раз мужчина выкрал у женщины кошелек в одном из медучреждений.

В настоящее время правоохранители продолжают сбор улик в рамках заведенного уголовного дела.

Подозреваемому грозит от 13 до 17 тысяч леев штрафа, до 240 часов общественных работ или до двух лет тюремного заключения.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

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