В Молдове найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика
Бездыханное тело десятилетнего мальчика было найдено несколькими часами ранее, недалеко от села Телица Новоаненского района.
Бездыханное тело десятилетнего мальчика было найдено несколькими часами ранее, недалеко от села Телица Новоаненского района.
Мальчик, во время игры на воде, ушел под воду три дня назад, после чего родители так его и не увидели.
По сообщениям Службы чрезвычайных ситуаций, мальчик был найден в 10 км от места исчезновения. Тело обнаружили проплывавшие на лодке отдыхающие, пишет kp.md.
Отметим, что с начала года в Молдове утонули 57 человек.