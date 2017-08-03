Мужчина попал в больницу после удаления зуба в стоматологии Астаны

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Мужчина, удаливший зуб в стоматологии, отсудил у клиники крупную сумму после неудачно проведенной операции по удалению зуба, сообщила пресс-служба столичного суда.

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Пациент в 2016 году обратился в клинику для того, чтобы удалить зуб. Стоматолог удалил зуб с применением обезболивающего средства. Затем, не спросив разрешения пациента, врач ввел антибиотик для профилактики, не сделав при этом пробу на переносимость лекарства.

Вечером у мужчины появился небольшой кожный зуд, который усилился к утру, кожа побагровела, появился отек губ и век. Пациента начало тошнить, кружилась голова, и, наконец, он потерял сознание.

Мать мужчины вызвала скорую помощь. После проведения противошоковых мероприятий пациента госпитализировали в больницу, где он находился четыре дня.