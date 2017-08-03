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15:14 (мск), источник: Tengrinews

Отбойник прошил авто насквозь в Алматинской области: люди чудом остались живы

В результате ДТП в Алматинской области автомобиль Lada Priora въехал в отбойник трассы. Железная конструкция прошила машину насквозь, передает.

Источник: Tengrinews

В результате ДТП в Алматинской области автомобиль Lada Priora въехал в отбойник трассы. Железная конструкция прошила машину насквозь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Фото с места ЧП появилось в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе ДВД региона, инцидент произошел на 212 километре автодороги «Алматы-Талдыкорган».

В дорожно-транспортном происшествии пострадали 45-летний водитель автомашины и две женщины 57 и 55-лет, находившиеся в салоне авто в качестве пассажиров.

«Все трое госпитализированы в областную больницу, расположенную в Талдыкоргане. На месте ДТП продолжают работать сотрудники дорожной полиции», — прокомментировали в ДВД.

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