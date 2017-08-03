Отбойник прошил авто насквозь в Алматинской области: люди чудом остались живы
В результате ДТП в Алматинской области автомобиль Lada Priora въехал в отбойник трассы. Железная конструкция прошила машину насквозь, передает.
В результате ДТП в Алматинской области автомобиль Lada Priora въехал в отбойник трассы. Железная конструкция прошила машину насквозь, передает.
В результате ДТП в Алматинской области автомобиль Lada Priora въехал в отбойник трассы. Железная конструкция прошила машину насквозь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с места ЧП появилось в социальных сетях. Как сообщили в
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«Все трое госпитализированы в областную больницу, расположенную в Талдыкоргане. На месте ДТП продолжают работать сотрудники дорожной полиции», — прокомментировали в ДВД.