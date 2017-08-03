Подросток разбился насмерть, упав с многоэтажки в Тихорецке
Мальчик прыгал по крышам и сорвался вниз.
Мальчик прыгал по крышам и сорвался вниз.
Трагедия произошла утром в городе Тихорецке Краснодарского края. Подростки бегали по краю крыши семиэтажного дома, один из мальчиков не удержался и сорвался вниз. Ребенок скончался на месте до приезда медиков.
«В настоящее время по факту обнаружения тела подростка с признаками падения с высоты проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия», — сообщает помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.
Следователи выясняют, в частности, как подростки попали на крышу многоэтажки.