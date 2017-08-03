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16:13 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде грузовик насмерть сбил пенсионера на стройке

В четверг, 3 августа, на ул. Суздальской в Калининграде грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Источник: Клопс.ru

Авария произошла в 10:45 на стройке. Водитель Renault сдавал задним ходом и наехал на 69-летнего пенсионера. От полученных травм пострадавший погиб на месте до приезда медиков.

В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего.

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