В Калининграде грузовик насмерть сбил пенсионера на стройке
В четверг, 3 августа, на ул. Суздальской в Калининграде грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В четверг, 3 августа, на ул. Суздальской в Калининграде грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла в 10:45 на стройке. Водитель Renault сдавал задним ходом и наехал на 69-летнего пенсионера. От полученных травм пострадавший погиб на месте до приезда медиков.
В ведомстве проводят проверку по факту произошедшего.