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16:55 (мск), источник: Sputnik.by

Смартфон Samsung взорвался у минчанина во время зарядки батареи

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Минчанин Илья Таловыря сообщил в своем Facebook о возгорании своего смартфона, снабдив комментарий соответствующими иллюстрациями.

Источник: Sputnik.by

По информации пользователя Facebook, телефон Samsung J1, который находился в выключенном состоянии, был подключен к зарядному устройству, а спустя час взорвался.

«Телефон был поставлен на зарядку, в выключенном состоянии, через час произошел взрыв и возгорание всего находившегося рядом», — написал Таловыря.

Он добавил, что инцидент произошел на его рабочем месте. Никто из находившихся в тот момент в офисе не пострадал.

Владелец смартфона также отметил, что девайс был куплен в салоне одного из белорусских сотовых операторов.

Samsung J1 — модель 2016 года. Ранее у корейского вендора возникли проблемы с Galaxy Note 7, взрывавшимся во время зарядки. Samsung отозвал все смартфоны этой модели для выявления причины.

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