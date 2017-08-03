Смартфон Samsung взорвался у минчанина во время зарядки батареи

Источник: Sputnik.by

По информации пользователя Facebook, телефон Samsung J1, который находился в выключенном состоянии, был подключен к зарядному устройству, а спустя час взорвался.

«Телефон был поставлен на зарядку, в выключенном состоянии, через час произошел взрыв и возгорание всего находившегося рядом», — написал Таловыря.

Он добавил, что инцидент произошел на его рабочем месте. Никто из находившихся в тот момент в офисе не пострадал.

Владелец смартфона также отметил, что девайс был куплен в салоне одного из белорусских сотовых операторов.