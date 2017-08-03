Родителям пропавшей в Бахрейне казахстанки сообщили, где может находиться их дочь
Родителям пропавшей в Бахрейне Тагины Хайтметовой сообщили, где может находиться их дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Родителям пропавшей в Бахрейне Тагины Хайтметовой сообщили, где может находиться их дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мать 24-летней Тагины Хайтметовой — Матлюба Ханжанова рассказала, что в WhatsApp ей пришли аудиосообщения от незнакомой девушки, которая указала, что является казахстанкой и тоже находится в Бахрейне.
«Я сюда приехала месяц назад, у меня забрали паспорт и заставляют работать в отеле. Деньги у меня тоже забрали. Мои родные должны написать заявление, что я пропала, но я не пропала. Я здесь, я на связи, просто меня не выпускают никуда. Три недели я не могу выйти на улицу. Меня перевозят из отеля в отель. Я знаю названия отелей, где они находятся, возможно ваша дочь в одном из этих отелей», — говорится в аудиосообщении.
Автор сообщения пояснила, что прочитала в новостях о пропавшей казахстанке, а уже через соцсети нашла контакты семьи. Девушка рассказала о том, что она приехала в Бахрейн на заработки, но оказалась, по ее словам, в рабстве.
«Девушка, через которую я приехала, она из Казахстана. Она в Бахрейне работает в агентстве, которое предоставляет тут работу. Я приехала сюда, но работа не та, которую мне обещали. (…) Здесь получается такая система: заставляют девчонок заниматься проституцией. Обманывают: изначально говорят, что работать будете массажистками, администраторами. Ничего подобного. Если она подписывала контракт, то у нее должен быть контракт на руках. Если нет, то всех заставляют оказывать интим-услуги», — говорится в аудиосообщении, которое пришло родителям пропавшей Тагины Хайтметовой.
Обратившаяся девушка предполагает, что пропавшая астанчанка могла оказаться в подобной ситуации. Ранее мать Тагины Хатметовой сообщила, что дочь уехала в Бахрейн работать горничной в отеле.
«Наверное ее обманули. Здесь везде в отелях горничными работают люди из Таиланда, Индонезии,
Отметим, что к поискам Тагины Хайтметовой уже подключились казахстанские дипломаты.
«Наш консул уже работает, информация передана в МВД Бахрейна. В свою очередь те уже приступили к поискам девушки. Все работы ведутся, — сообщил сегодня руководитель
Ранее родители Тагины Хайтметовой обратились в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в поиске пропавшей дочери, которая 27 июля этого года вылетела из Астаны в Дубай, откуда направилась в Бахрейн. С 29 июля астанчанка перестала выходить на связь с родными.