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16:29 (мск), источник: Tengrinews

Родителям пропавшей в Бахрейне казахстанки сообщили, где может находиться их дочь

Родителям пропавшей в Бахрейне Тагины Хайтметовой сообщили, где может находиться их дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Мать 24-летней Тагины Хайтметовой — Матлюба Ханжанова рассказала, что в WhatsApp ей пришли аудиосообщения от незнакомой девушки, которая указала, что является казахстанкой и тоже находится в Бахрейне.

«Я сюда приехала месяц назад, у меня забрали паспорт и заставляют работать в отеле. Деньги у меня тоже забрали. Мои родные должны написать заявление, что я пропала, но я не пропала. Я здесь, я на связи, просто меня не выпускают никуда. Три недели я не могу выйти на улицу. Меня перевозят из отеля в отель. Я знаю названия отелей, где они находятся, возможно ваша дочь в одном из этих отелей», — говорится в аудиосообщении.

Автор сообщения пояснила, что прочитала в новостях о пропавшей казахстанке, а уже через соцсети нашла контакты семьи. Девушка рассказала о том, что она приехала в Бахрейн на заработки, но оказалась, по ее словам, в рабстве.

«Девушка, через которую я приехала, она из Казахстана. Она в Бахрейне работает в агентстве, которое предоставляет тут работу. Я приехала сюда, но работа не та, которую мне обещали. (…) Здесь получается такая система: заставляют девчонок заниматься проституцией. Обманывают: изначально говорят, что работать будете массажистками, администраторами. Ничего подобного. Если она подписывала контракт, то у нее должен быть контракт на руках. Если нет, то всех заставляют оказывать интим-услуги», — говорится в аудиосообщении, которое пришло родителям пропавшей Тагины Хайтметовой.

Обратившаяся девушка предполагает, что пропавшая астанчанка могла оказаться в подобной ситуации. Ранее мать Тагины Хатметовой сообщила, что дочь уехала в Бахрейн работать горничной в отеле.

«Наверное ее обманули. Здесь везде в отелях горничными работают люди из Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, но они спокойно выходят на улицу передвигаются по городу. А девчонкам, которые работают проститутками, им не разрешают выходить на улицу. (…) Я уверена, что с ней (Тагиной Хайтметовой — прим.автора) ничего не случилось, просто у нее нет возможности выйти на связь. Может в отеле нет Wi-Fi, он не во всех отелях есть. Здесь никому не разрешают купить симку, нам даже нельзя выходить на улицу. Я уверена, что она жива и с ней все в порядке», — говорится в звуковом сообщении.

Отметим, что к поискам Тагины Хайтметовой уже подключились казахстанские дипломаты.

«Наш консул уже работает, информация передана в МВД Бахрейна. В свою очередь те уже приступили к поискам девушки. Все работы ведутся, — сообщил сегодня руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

Ранее родители Тагины Хайтметовой обратились в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в поиске пропавшей дочери, которая 27 июля этого года вылетела из Астаны в Дубай, откуда направилась в Бахрейн. С 29 июля астанчанка перестала выходить на связь с родными.

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