В Челябинске задержали подозреваемого в краже КамАЗа
В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомашины «КамАЗ». Им оказался 26-летний местный житель.
В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомашины «КамАЗ». Им оказался 26-летний местный житель.
Об этом Накануне.RU сообщили в
КамАЗ был похищен в период с 21 по 25 июля по улице Аральской. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.
Полиция задержала 26-летнего подозреваемого. У него изъята была коробка передач и двигатель от похищенной автомашины.
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