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16:07 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске задержали подозреваемого в краже КамАЗа

В Челябинске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомашины «КамАЗ». Им оказался 26-летний местный житель.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

КамАЗ был похищен в период с 21 по 25 июля по улице Аральской. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

Полиция задержала 26-летнего подозреваемого. У него изъята была коробка передач и двигатель от похищенной автомашины.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы..

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