Сотрудников Третьяковской галереи эвакуировали из-за возгорания в здании
Из здания Третьяковской галереи в центре столицы эвакуировали 50 сотрудников
Из здания Третьяковской галереи в центре столицы эвакуировали 50 сотрудников
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Из Третьяковской галереи в Лаврушинском пер. эвакуировали 50 сотрудников. В здании загорелся деревянный каркас окна на техническом этаже галереи. Площадь возгорания составила 0,1 кв. м.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.