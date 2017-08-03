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16:02 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сотрудников Третьяковской галереи эвакуировали из-за возгорания в здании

Из здания Третьяковской галереи в центре столицы эвакуировали 50 сотрудников из-за произошедшего внутри небольшого возгорания.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Из Третьяковской галереи в Лаврушинском пер. эвакуировали 50 сотрудников. В здании загорелся деревянный каркас окна на техническом этаже галереи. Площадь возгорания составила 0,1 кв. м.
Пресс-служба столичного управления МЧС

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

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