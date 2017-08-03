Экс-мэра Тайшетского района Приангарья выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывшего мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, обвиняемого в мошенничестве с оформлением артезианских скважин, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Такая мера пресечения в отношении него продлится до 4 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

— Основные следственные действия с Александром Величко проведены, необходимости дальнейшего содержания под стражей нет. Теперь ждем, когда свою работу сделают эксперты, — сообщили в пресс-службе.