Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство РФ решило обесценить рубль: санкции ему помогут-СМИ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Названа стоимость похорон премиального уровня в Москве
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt объяснила, почему новые санкции - триумф Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-мэра Тайшетского района Приангарья выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Александру Величко изменили меру пресечения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывшего мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, обвиняемого в мошенничестве с оформлением артезианских скважин, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Такая мера пресечения в отношении него продлится до 4 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

— Основные следственные действия с Александром Величко проведены, необходимости дальнейшего содержания под стражей нет. Теперь ждем, когда свою работу сделают эксперты, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Александр Величко был задержан в начале февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он якобы незаконно оформил в собственность артезианские скважины. Позже Иркутской областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Александру Величко. Апелляционную жалобу его адвоката не удовлетворили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Путин предложил запретить изъятие жестких дисков при обысках
Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
«Победа» разрешит бесплатный провоз рюкзаков в салоне самолета
Саакашвили ответил Порошенко на аннулирование своих паспортов
Мосгорсуд заменил на штраф наказание инвалиду Мамаеву
Песков рассказал о рыбалке Путина в Сибири
Создатели WannaCry сняли все средства с кошельков
Спорт
Кличко ушел. Великий боксер без великих боев 41-летний украинский тяжеловес, экс-чемпион мира версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко объявил о завершении карьеры, которая продолжалась 21 год
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала В Москве продолжается работа над сериалом «Желтый глаз тигра»
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой Девочке нет и двух лет, но уже сейчас она растет точно копией известного отца, уверены поклонники.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь