Под Челнами «КамАЗ» сбил двух пенсионерок, одна из них скончалась на месте
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Под Челнами «КамАЗ» сбил двух пенсионерок, сообщают «Челнинские известия».
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Под Челнами «КамАЗ» сбил двух пенсионерок, сообщают «Челнинские известия».
ДТП произошло на 1065-м километре трассы М7, возле садового общества «Яблочко». Водитель грузовика совершил наезд на женщин, которые выбежали на дорогу из дачного автобуса.
62-летняя пенсионерка скончалась на месте, 77-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.