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16:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Челнами «КамАЗ» сбил двух пенсионерок, одна из них скончалась на месте

(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). Под Челнами «КамАЗ» сбил двух пенсионерок, сообщают «Челнинские известия».

ДТП произошло на 1065-м километре трассы М7, возле садового общества «Яблочко». Водитель грузовика совершил наезд на женщин, которые выбежали на дорогу из дачного автобуса.

62-летняя пенсионерка скончалась на месте, 77-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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