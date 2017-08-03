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16:50 (мск), источник: Sputnik.by

Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Крымские спасатели сняли с горы в ущелье Шайтан-Дере (Новый Крым) минчанина, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

Источник: Reuters

Информация о том, что в ущелье Шайтан-Дере на труднодоступном участке горы Сокол мужчина не может самостоятельно спуститься, в службу спасения поступила 2 августа.

«На южном склоне горы Сокол спасатели обнаружили пострадавшего на тяжело проходимом участке горного рельефа. С использованием альпинистского снаряжения пострадавший минчанин 1982 года рождения был спущен и доставлен к поселку Новый Свет», — говорится в сообщении.

В медицинской помощи мужчина не нуждался, уточнили спасатели.

К месту ЧП выезжали специалисты дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» и сотрудники поисково-спасательной группы.

Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов отметил, что с начала текущего года в горно-лесной местности сотрудниками было проведено 155 поисково-спасательных работ, в результате которых было спасено 226 человек.

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