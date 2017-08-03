Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Крымские спасатели сняли с горы в ущелье
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Крымские спасатели сняли с горы в ущелье
Информация о том, что в ущелье
«На южном склоне горы Сокол спасатели обнаружили пострадавшего на тяжело проходимом участке горного рельефа. С использованием альпинистского снаряжения пострадавший минчанин 1982 года рождения был спущен и доставлен к поселку Новый Свет», — говорится в сообщении.
В медицинской помощи мужчина не нуждался, уточнили спасатели.
К месту ЧП выезжали специалисты дежурной смены Судакского
Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов отметил, что с начала текущего года в