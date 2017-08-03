Минчанин застрял в ущелье в Крыму, потребовалась помощь спасателей

Источник: Reuters

Информация о том, что в ущелье Шайтан-Дере на труднодоступном участке горы Сокол мужчина не может самостоятельно спуститься, в службу спасения поступила 2 августа.

«На южном склоне горы Сокол спасатели обнаружили пострадавшего на тяжело проходимом участке горного рельефа. С использованием альпинистского снаряжения пострадавший минчанин 1982 года рождения был спущен и доставлен к поселку Новый Свет», — говорится в сообщении.

В медицинской помощи мужчина не нуждался, уточнили спасатели.

К месту ЧП выезжали специалисты дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» и сотрудники поисково-спасательной группы.