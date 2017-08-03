В больнице Воронежа скончался еще один пострадавший в ДТП на Машиностроителей

В воронежской больнице умер еще один пассажир автомобиля «ВАЗ-21099», попавшего в страшную аварию на улице Машиностроителей в ночь на 2 августа. Об этом в социальных сетях сообщили знакомые парня. От травм скончался 20-летний пассажир «девяносто девятой», подтвердили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Для ещё одного пассажира отечественного авто, 18-летней девушки, её знакомые попросили воронежцев сдать кровь. Жертва аварии находится в тяжёлом состоянии, в коме. Кровь можно сдать в БСМП № 1.

По предварительным данным, в ночь на 2 августа 19-летний автомобилист на «ВАЗ-21099» ехал со стороны улицы Торпедо в направлении улицы Подклетенской. На перекрёстке он не уступил дорогу автомобилю Hyundai, двигавшемуся по главной дороге. Авто столкнулись. Иномарку отбросило на опору светофора, а затем на припаркованный автомобиль «Газель».