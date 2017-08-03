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17:14 (мск), источник: Pro Город Самара

Строители «Самара Арены» сняли на видео, как горит их детище

А еще один житель областной столицы запечатлел стадион после пожара.

Сегодня утром, 3 августа, на строящемся к ЧМ-2018 стадионе «Самара Арена» произошло ЧП. Там загорелся строительный мусор, а спустя некоторое время от стройплощадки начал распространяться густой черный дым и запах гари. Самарцы, заметив пожар на одной из главных строек города, начали выкладывать в соцсетях фото происшествия. Как оказалось, ЧП засняли и сами строители стадиона. Видео опубликовала «Самарская газета».

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В региональном правительстве сообщили, что огонь удалось потушить буквально за считанные минуты. Большой урон он нанести не успел, и строительные работы возобновились в штатном режиме. Один из жителей Самары снял последствия пожара на видео. На ролике видно, что из недр стадиона все еще идет небольшой дымок, но серьезных повреждений действительно нет.

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