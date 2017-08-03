Жителя Усть-Каменогорска укусил редкий ядовитый паук

Источник: Nur.kz

Максим разговаривал с другом на парковке около Вечного огня, когда почувствовал, что по его шее что-то ползет, пишет «Устинка».

Машинально провел рукой, чтобы сбросить, и почувствовал резкую боль, как будто ужалила оса. Но как оказалось позже, его укусил паук, занимающий 10-е место в топ-списке самых опасных пауков мира — желтый сак.

«В тот момент не придал значения, думал оса, хотя ведь они ночью не летают. Но когда мы поехали, мне стало плохо, рука повисла как при перебитом нерве, дыхание стало сбиваться, давление скакнуло. Сижу, чувствую опять что-то ползет. Я сбросил на панель машины, и мы увидели здоровенного паука».

«Мы с другом парни крепкие, но оба как девчонки давай визжать. У паука морда красная, брюшко желтое. Друг его сфотографировал, в гугл вбил, оказалось желтый сак. От этого мне еще хуже стало. Уже начал с жизнью прощаться. Майку снял на кулак намотал и стал паука бить, а он не убивается вообще. В майку зажали, выбросили на асфальт и позвонили в скорую», — рассказал юноша.

По словам Максима, врачи сначала с недоверием отнеслись к его словам: «Что, каракурт укусил?».

Предложили отправить за ним машину, но ребята решили, что сами быстрее доедут. В приемном покое 1-й городской сняли кардиограмму, померяли давление. У молодого здорового парня оно подскочило до 170.

«Тогда поняли, что я не шучу, взяли кровь, поставили капельницу. Сутки там пролежал, стало легче. Я за свою жизнь никогда так не переживал. Там ведь и дети гуляют, хочу предупредить людей, что такая опасность может у нас ползать», — продолжает Максим.

Впрочем, оказалось, что желтый сак — не такая уж редкость в наших краях.

«Раздел арахнологии очень сложный, у нас просто сейчас нет таких специалистов в Казахстане. Это древнейшие животные на планете, им миллионов 600, наверное. Очень своеобразные, приспособленные. У нас лет 10−15 назад появился ядовитый паук каракурт, в Калбинском Алтае, по левому берегу, в Жарминском районе, например. Расселения паука сейчас идут не естественные, локальные, а их могут завести с фруктами из Средней Азии, из тропиков. Человек играет огромную роль в расселении разных животных по планете», — пояснил известный в регионе биолог Борис Щербаков.

При укусах пауков, змей, насекомых всегда нужно обращаться к врачам.