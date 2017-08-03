С начала недели жители Молдовы пережили три землетрясения
Сегодня, 3 августа, в румынский горах Вранча произошло сильное землетрясение, которое коснулось и жителей Молдовы.
Сегодня, 3 августа, в румынский горах Вранча произошло сильное землетрясение, которое коснулось и жителей Молдовы.
Как сообщают специалисты, магнитуда толчка составила 3,8, а очаг залегал на глубине 116,6 километра в уезде Бузэу. На карте видно, что толчки ощущались и в Молдове.
Напомним, в среду, 2 августа, примерно в 5.32 утра произошло землетрясение. Эпицентр находился в румынских горах Вранча. Во вторник, 1 августа, в 13.27 также произошло землетрясение в горах.