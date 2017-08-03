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17:14 (мск), источник: Actualitati.md

С начала недели жители Молдовы пережили три землетрясения

Сегодня, 3 августа, в румынский горах Вранча произошло сильное землетрясение, которое коснулось и жителей Молдовы.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают специалисты, магнитуда толчка составила 3,8, а очаг залегал на глубине 116,6 километра в уезде Бузэу. На карте видно, что толчки ощущались и в Молдове.

Напомним, в среду, 2 августа, примерно в 5.32 утра произошло землетрясение. Эпицентр находился в румынских горах Вранча. Во вторник, 1 августа, в 13.27 также произошло землетрясение в горах.

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