Подозреваемого в избиении корреспондента НТВ в Москве оставили под подпиской о невыезде

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ (“Побои”) в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она.
Кроме того, в отношении мужчины полицейские составили административный протокол за неповиновение представителям правопорядка.
Во время прямого эфира к корреспонденту программы «Чрезвычайное происшествие» Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил кулаком по лицу. По данному факту прокуратура ранее поручила провести доследственную проверку.