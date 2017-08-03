Подозреваемого в избиении корреспондента НТВ в Москве оставили под подпиской о невыезде

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 116 УК РФ (“Побои”) в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала она.