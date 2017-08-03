В Молдове поставили точку в резонансной истории с продажей ребенка
КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Суд Хынчешт поставил точку в кошмарной истории с продажей родителями из Молдовы своего новорожденного ребенка иностранке.
КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Суд Хынчешт поставил точку в кошмарной истории с продажей родителями из Молдовы своего новорожденного ребенка иностранке.
«Согласно решению суда, двое граждан Молдовы приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы, а гражданка Германии — к 18 годам тюрьмы закрытого типа», — отмечено в сообщении прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам страны.
Прокурорам удалось доказать, что родителям младенца — переданы деньги и прочие блага от гражданки Германии взамен на то, чтобы получить от них согласие на передачу ей ребенка. После своеобразной сделки женщина доставила малыша в съемную квартиру в городе Бельцы, где они находились в течение восьми дней. Затем она перевезла новорожденного на
Вердикт инстанции можно опротестовать в Апелляционной палате Кишинева, однако прокуроры считают его справедливым.