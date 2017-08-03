В Молдове поставили точку в резонансной истории с продажей ребенка

Прокурорам удалось доказать, что родителям младенца — переданы деньги и прочие блага от гражданки Германии взамен на то, чтобы получить от них согласие на передачу ей ребенка. После своеобразной сделки женщина доставила малыша в съемную квартиру в городе Бельцы, где они находились в течение восьми дней. Затем она перевезла новорожденного на контрольно-пропускной пункт Леушены-Албица, намереваясь пересечь госграницу республики и отправиться в направлении Германии. Данные действия были совершены в целях незаконного усыновления. Вся эта процедура длилась с конца 2016-го по 15 февраля 2017 года.