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17:13 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове поставили точку в резонансной истории с продажей ребенка

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Суд Хынчешт поставил точку в кошмарной истории с продажей родителями из Молдовы своего новорожденного ребенка иностранке.

Источник: Sputnik.md

«Согласно решению суда, двое граждан Молдовы приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы, а гражданка Германии — к 18 годам тюрьмы закрытого типа», — отмечено в сообщении прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам страны.

Прокурорам удалось доказать, что родителям младенца — переданы деньги и прочие блага от гражданки Германии взамен на то, чтобы получить от них согласие на передачу ей ребенка. После своеобразной сделки женщина доставила малыша в съемную квартиру в городе Бельцы, где они находились в течение восьми дней. Затем она перевезла новорожденного на контрольно-пропускной пункт Леушены-Албица, намереваясь пересечь госграницу республики и отправиться в направлении Германии. Данные действия были совершены в целях незаконного усыновления. Вся эта процедура длилась с конца 2016-го по 15 февраля 2017 года.

Вердикт инстанции можно опротестовать в Апелляционной палате Кишинева, однако прокуроры считают его справедливым.

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