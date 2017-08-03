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17:06 (мск), источник: РИА Новости

В Минэнерго назвали причину блэкаута в Крыму

Сбой вызвал грузовик, оборвавший провода линии электропередачи. В результате сработала релейная защита автоматики и прекратилась подача электроэнергии на полуостров.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. К отключению линии электропередачи в Краснодарском крае и последующему сбою электроснабжения в Крыму привело ДТП с участием грузовика, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО.

«В результате… работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошли отключение линии электропередачи и срабатывание релейной защиты автоматики, что, в свою очередь, повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей», — приводит слова Новака сайт Кремля.

Он подчеркнул, что электроснабжение потребителей и работу энергомоста в Крым восстановили в течение трех часов.

Это второй случай, когда авария с участием грузовика обесточила Крым. В мае 2016 года авария и обрыв проводов произошли на самом полуострове, в итоге весь Крым ненадолго лишился электроэнергии.

Крым остался без электричества 29 июля. Первоначально сообщалось, что причиной сбоя могла стать аномально высокая температура воздуха в Краснодарском крае. Расследование причин аварии начали Минэнерго и Ростехнадзор.

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