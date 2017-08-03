Этим летом в Крыму утонуло 26 человек, трое из них — дети

По его словам, эта цифра чуть меньше показателей прошлого года. «На сегодняшний день по Республике Крым утонуло 26 человек. За этот же период прошлого года — 30. Трое детей в прошлом и в этом году. Был случай, когда два мальчишки забрались в пожарный пруд и утонули. Мы тему детей не оставляем, призываем родителей быть внимательнее», — сказал он.