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16:48 (мск), источник: РИА Крым

Этим летом в Крыму утонуло 26 человек, трое из них — дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости (Крым). 26 человек утонули с начала года в Крыму, из них трое детей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Виталий Скляров.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, эта цифра чуть меньше показателей прошлого года. «На сегодняшний день по Республике Крым утонуло 26 человек. За этот же период прошлого года — 30. Трое детей в прошлом и в этом году. Был случай, когда два мальчишки забрались в пожарный пруд и утонули. Мы тему детей не оставляем, призываем родителей быть внимательнее», — сказал он.

По словам Склярова, главные причины гибели взрослых на воде — алкоголь и безрассудство. «То, что касается общих тенденций по гибели, одна из причин — алкоголь. Дальше — пренебрежение собственной безопасностью: люди ныряют на дальность, на спор», — пояснил он.

При этом главный госинспектор по маломерным судам отметил, что погибших при авариях маломерных судов на сегодняшний день по Республике нет.

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