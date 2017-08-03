Этим летом в Крыму утонуло 26 человек, трое из них — дети

По его словам, эта цифра чуть меньше показателей прошлого года. «На сегодняшний день по Республике Крым утонуло 26 человек. За этот же период прошлого года — 30. Трое детей в прошлом и в этом году. Был случай, когда два мальчишки забрались в пожарный пруд и утонули. Мы тему детей не оставляем, призываем родителей быть внимательнее», — сказал он.
По словам Склярова, главные причины гибели взрослых на воде — алкоголь и безрассудство. «То, что касается общих тенденций по гибели, одна из причин — алкоголь. Дальше — пренебрежение собственной безопасностью: люди ныряют на дальность, на спор», — пояснил он.
При этом главный госинспектор по маломерным судам отметил, что погибших при авариях маломерных судов на сегодняшний день по Республике нет.