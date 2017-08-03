Семеро детей пострадали в ДТП под Новороссийском
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
3 августа около 15:51 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП в районе перевала Волчьи Ворота под Новороссийском.
По предварительным данным, грузовой автомобиль Iveco допустил боковое столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились семеро детей, сообщил источник. От удара микроавтобус выбросило на обочину.
Пострадавшие дети, а также водитель грузовика госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Новороссийске.
Грузовик с прицепом перегородил не менее двух полос проезжей части, от чего по направлению от Новороссийска в сторону Краснодара образовалась большая пробка.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.