Суд продлил арест бывшему министру строительства области Амиру Кушхову на три месяца

Источник: Калининград.Ru

О продлении сроков содержания под стражей на три месяца ходатайствовало следствие. Обвиняемые в хищении при строительстве стадиона в Калининграде будут находиться под арестом до 5 ноября.

Сторона зашиты утверждает, что все договорённости перед заказчиком компания «ГлобалЭлектроСервис» выполнила. Обвиняемые заявили, что их действия следует квалифицировать как предпринимательские отношения и перевести дело в арбитражный суд.

По сведениям СМИ, Амиру Кушхову предъявили обвинение в хищении около 750 миллионов рублей. Сам бывший чиновник отрицает свою причастность. «Есть определённое понимание, кому это [дело] выгодно, но комментировать сейчас это будет опрометчиво», — заявил адвокат бывшего министра Алим Бишенов.

Экс-главу областного Минстроя арестовали в конце июня в Москве. Тверской районный суд столицы принял решение о заключении бывшего чиновника под стражу.