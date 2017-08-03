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17:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд продлил арест бывшему министру строительства области Амиру Кушхову на три месяца

Тверской районный суд Москвы продлил сроки ареста бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, замначальника по строительному контролю Сергею Трибунскому и главе компании «ГлобалЭлектроСервис» Хачиму Эристовы. Об этом сообщает РАПСИ в четверг, 3 августа.

Источник: Калининград.Ru

О продлении сроков содержания под стражей на три месяца ходатайствовало следствие. Обвиняемые в хищении при строительстве стадиона в Калининграде будут находиться под арестом до 5 ноября.

Сторона зашиты утверждает, что все договорённости перед заказчиком компания «ГлобалЭлектроСервис» выполнила. Обвиняемые заявили, что их действия следует квалифицировать как предпринимательские отношения и перевести дело в арбитражный суд.

По сведениям СМИ, Амиру Кушхову предъявили обвинение в хищении около 750 миллионов рублей. Сам бывший чиновник отрицает свою причастность. «Есть определённое понимание, кому это [дело] выгодно, но комментировать сейчас это будет опрометчиво», — заявил адвокат бывшего министра Алим Бишенов.

Экс-главу областного Минстроя арестовали в конце июня в Москве. Тверской районный суд столицы принял решение о заключении бывшего чиновника под стражу.

Кушхова уволили из областного правительства в начале декабря 2016 года после проверки, которую проводило министерство регионального контроля. Власти направили предварительные материалы в правоохранительные органы из-за подозрения, что там «имели место нарушения законодательства».

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