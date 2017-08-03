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17:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге на Объездной перевернулась иномарка

Водитель не пострадал.

Вечером 3 августа 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги перевернулся Volkswagen. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В сторону привоза, фольцваген, вроде туарег, лежит в ограждении, все стекла выбиты», — написал в соцсети «ВКонтакте» Аркадий Иванов (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.). По имеющимся данным, водитель не пострадал.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД «Уралинформбюро» не удалось.

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