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18:17 (мск), источник: Sputnik.by

Водная феерия в Гомеле: из-за прорыва столб воды поднялся выше 9-этажки

Авария на трубопроводе произошла в Гомеле в одном из дворов. Смотрите на видео, как фонтан воды поднялся выше 9-этажного дома.

Источник: Sputnik.by

Прорыв трубы произошел в четверг 3 августа на улице Мазурова областного центра.

Столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома. По информации местных жителей, коммунальщики оперативно перекрыли воду и серьезных последствий от аварии удалось избежать.

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