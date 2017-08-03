Водная феерия в Гомеле: из-за прорыва столб воды поднялся выше 9-этажки
Авария на трубопроводе произошла в Гомеле в одном из дворов. Смотрите на видео, как фонтан воды поднялся выше 9-этажного дома.
Авария на трубопроводе произошла в Гомеле в одном из дворов. Смотрите на видео, как фонтан воды поднялся выше 9-этажного дома.
Прорыв трубы произошел в четверг 3 августа на улице Мазурова областного центра.
Столб воды поднялся выше находящегося рядом 9-этажного дома. По информации местных жителей, коммунальщики оперативно перекрыли воду и серьезных последствий от аварии удалось избежать.