Нелегальные онлайн алко-маркеты прикрыли в Кронштадте
Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг.
Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг.
Ряд сайтов, нелегально торгующих алкоголем, был заблокирован по решению прокуратуры Кронштадта.
Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг на предмет исполнения законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и обнаружили 23 онлайн магазина, которые продавали алкогольную продукцию «из-под полы».
Через суд прокуратура города потребовала закрыть эти
Алкоголь нельзя купить в Интернете согласно закону «О продаже товаров дистанционным образом», напоминает ФАН.