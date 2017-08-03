Нелегальные онлайн алко-маркеты прикрыли в Кронштадте

Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг на предмет исполнения законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и обнаружили 23 онлайн магазина, которые продавали алкогольную продукцию «из-под полы».

Ее мог приобрести любой желающий, не оглядываясь на возрастные ограничения. Доступ к сайтам был неограничен для всех пользователей. И никаких ограничений или предупреждений на порталах не было.