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18:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Нелегальные онлайн алко-маркеты прикрыли в Кронштадте

Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг.

Ряд сайтов, нелегально торгующих алкоголем, был заблокирован по решению прокуратуры Кронштадта.

Сотрудники ведомства провели рядовой мониторинг на предмет исполнения законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и обнаружили 23 онлайн магазина, которые продавали алкогольную продукцию «из-под полы».

Ее мог приобрести любой желающий, не оглядываясь на возрастные ограничения. Доступ к сайтам был неограничен для всех пользователей. И никаких ограничений или предупреждений на порталах не было.

Через суд прокуратура города потребовала закрыть эти Интернет-ресурсы. Суд государственным обвинителям внял. В настоящий момент доступ ко всем этим сайтам закрыт.

Алкоголь нельзя купить в Интернете согласно закону «О продаже товаров дистанционным образом», напоминает ФАН.

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