Во время взрыва в Абхазии пострадали 2 воронежских туриста
Министерство здравоохранения республики опубликовало список раненых россиян.
Министерство здравоохранения республики опубликовало список раненых россиян.
Жители Аннинского района Воронежской области Вера и Виталий Маринины пострадали во время взрыва в селе Приморское Гаудаутского района, сообщила
Боеприпасы на складе Минобороны взорвались в среду, 2 августа. По данным Минздрава республики, 61 человек обратился в больницы Сухума и Гудауты. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 349 («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.