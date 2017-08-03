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17:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Во время взрыва в Абхазии пострадали 2 воронежских туриста

Министерство здравоохранения республики опубликовало список раненых россиян.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Аннинского района Воронежской области Вера и Виталий Маринины пострадали во время взрыва в селе Приморское Гаудаутского района, сообщила пресс-служба Минздрава Ахбазии. Список пострадавших россиян опубликовали на сайте ведомства в четверг, 3 августа. Ранения от взрыва получили 33 жителя российских городов.

Боеприпасы на складе Минобороны взорвались в среду, 2 августа. По данным Минздрава республики, 61 человек обратился в больницы Сухума и Гудауты. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 349 («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.

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