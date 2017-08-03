В области в третий раз выявлен вирус, вызывающий отслаивание кожи у коров

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Патологический материал был взят от животных, принадлежащих владелице личного подсобного хозяйства п. Восточный. В результате лабораторных исследований в четырех пробах патологического материала методом ПЦР выявлен геном вируса нодулярного (узелкового) дерматита.

По данному факту самарскими ветеринарами был проведен клинический осмотр 3,3 тыс. голов крупного рогатого скота в девяти населенных пунктах и два сельхозпредприятиях Большечерниговского района, из них выявлено с клиническими признаками 135 голов, отобраны пробы биологического материала и направлены для подтверждения во ВНИИЗЖ.

Все обследованные животные, обработаны инсектицидным препаратом, больные и подозреваемое в заболевании животные изолированы, проводится курс лечения противовирусными и антибактериальными препаратами. В настоящее время проводится весь необходимый комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации очага инфекции и недопущению ее дальнейшего распространения по территории Самарской области.

Для человека вирус нодулярного дерматита не опасен. Однако необходимо исключить контакт больного животного с персоналом, а в самом хозяйстве должна быть проведена трехкратная дезинфекция.

Региональным департаментом ветеринарии подготовлен проект приказа об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большечерниговского района Самарской области.

Напомним, впервые в Самарской области случай инфицирования данным заболеванием был отмечен в октябре 2016 г. в Шигонском районе. Повторно вирус был выявлен в том же районе через полтора месяца. Тогда заболевание удалось оперативно купировать и не допустить его распространения на другие территории региона.

Сельхозпредприятиям, фермерским хозяйствам, а также гражданам, содержащим в своих личных подсобных хозяйствах крупный рогатый скот при возникновении подозрений на инфицирование животных данным заболеванием необходимо срочно обратиться по телефону горячей линии по Самарской области (846) 951−00−31.

Нодулярный дерматит считается одной из наиболее опасных инфекций крупного рогатого скота. Болезнь была выявлена в 1929 г. на Мадагаскаре, а в России она впервые появилась осенью 2015 г. в Чечне.

При острой форме у заболевшего животного резко поднимается температура тела (до 40 градусов), снижается аппетит, текут слезы и появляются слизистые выделения из носа. Через двое суток на коже животного образуются узелки и начинает отслаиваться кожа. Помимо кожных образований, при нодулярном дерматите молоко приобретает розовый цвет.