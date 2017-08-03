В аварии с маршруткой в Уфе пострадали 12 человек
В Уфе на Монументе Дружбы столкнулись четыре автомобиля, пострадали 12 человек, сообщил ProUfu.ru очевидец происшествия.
В Уфе на Монументе Дружбы столкнулись четыре автомобиля, пострадали 12 человек, сообщил ProUfu.ru очевидец происшествия.
Авария случилась в четверг днем, около 11.50 на остановке «Монумент Дружбы». Водитель автомобиля Skoda Fabia резко затормозил и собрал за собой «паровозик» из легковушки, грузовика и маршрутного микроавтобуса.
Сразу после ДТП предполагаемый виновник — водитель Skoda скрылся.
Участники аварии не запомнили номер машины. За рулем был мужчина лет 40−45, рассказал очевидец.
Официальных сообщений об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших не поступало.