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18:05 (мск), источник: PROUFU.ru

В аварии с маршруткой в Уфе пострадали 12 человек

В Уфе на Монументе Дружбы столкнулись четыре автомобиля, пострадали 12 человек, сообщил ProUfu.ru очевидец происшествия.

Авария случилась в четверг днем, около 11.50 на остановке «Монумент Дружбы». Водитель автомобиля Skoda Fabia резко затормозил и собрал за собой «паровозик» из легковушки, грузовика и маршрутного микроавтобуса.

Сразу после ДТП предполагаемый виновник — водитель Skoda скрылся.

Участники аварии не запомнили номер машины. За рулем был мужчина лет 40−45, рассказал очевидец.

Официальных сообщений об обстоятельствах происшествия и количестве пострадавших не поступало.

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