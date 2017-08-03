В Волгоградской области задержан следователь-взяточник

По данным следствия, 27 июня 2017 года в ОМВД России по Котельниковскому району поступило сообщение о совершении электромонтажником горно-обогатительного комбината хищения медного кабеля, стоимость которого оценена в 690 рублей.

Для расследования этого инцидента на место происшествия выехал капитан полиции, который, установив, что действия вора не образуют состава преступления, а являются лишь административным правонарушением в связи с незначительностью ущерба, стал убеждать виновного в том, что за содеянное ему грозит реальное лишение свободы. При этом следователь предложил помочь избежать уголовной ответственности за символическую плату — 50 тысяч рублей, которые необходимо перевести на банковскую карту, оформленную на приятеля правоохранителя.

Примечательно, что вымогать взятку полицейский продолжил даже тогда, когда суд уже рассмотрел административные материалы о мелком хищении, назначив сотруднику комбината штраф в размере 1000 рублей.

Так, в подтверждение своих угроз капитан полиции угрожал, что предоставит новую справку, с большей стоимостью ущерба, на основании которой судебное решение будет отменено и тогда уж точно привлечения к уголовной ответственности за кражу избежать не получится.

В результате давления в период с 4 по 28 июля текущего года мужчина перевел на указанную полицейским банковскую карту требуемую сумму.