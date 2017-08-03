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18:40 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске микроавтобус с детьми попал в ДТП с КамАЗом

Восемь несовершеннолетних доставлены в больницу.

Краснодар. 3 августа — Новая Кубань. Информация о состоянии детей уточняется. Все госпитализированы в городскую больницу № 1 г. Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дети отдыхали в лагере «Горный Родник. Авария произошла уже по дороге домой в г. Нальчик. На микроавтобусе «Мерседес» их вез отец двоих несовершеннолетних. Остальные дети находились с ним по доверенности.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции по городу Новороссийску.

На 13-километре автодороги «Новороссийск — Керченский пролив» микроавтобус столкнулся с КамАЗом с прицепом. По предварительной версии большегруз резко затормозил, прицеп поменял траекторию движения и мог снести на своем пути всех, кто в это время ехал по встречке. КамАЗ двигался из города, в противоположном направлении как раз в этот момент ехал «Мерседес».
Мужчина, находившийся за рулем, прекрасно осознавал, что на кону стоят жизни детей. Он предпринял все возможное, чтобы избежать лобового столкновения и решил уходить на обочину. В результате иномарка улетела в кювет.

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