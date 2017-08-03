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19:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Госслужащими Казахстана похищено более 150 млрд тенге, предназначенных для социальных программ

Более 150 миллиардов тенге, которые должны были пойти на выполнение социальных программ, похищены госслужащими в Казахстане, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили сегодня в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов министерства финансов РК. В общей сложности совершено 1500 тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть приходится на теневой сектор экономики и факты хищения бюджетных средств. По 67% из них уголовное расследование уже завершено.

В качестве примеров руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Арман Есембаев привёл случай в Южно-Казахстанской области. Там чиновникам удавалось присваивать деньги, выделенных на поддержку безработных в ЮКО. В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.

«Сумма по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд тенге, которые на выполнение социальных программ государства. На эти деньги можно было построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детских садов, либо около 40 больниц с фондом необходимого комплекта оборудования», — рассказал руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов МФ РК Арман Есембаев.

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