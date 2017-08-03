Госслужащими Казахстана похищено более 150 млрд тенге, предназначенных для социальных программ

Источник: Newtimes.kz

Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили сегодня в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов министерства финансов РК. В общей сложности совершено 1500 тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть приходится на теневой сектор экономики и факты хищения бюджетных средств. По 67% из них уголовное расследование уже завершено.

В качестве примеров руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Арман Есембаев привёл случай в Южно-Казахстанской области. Там чиновникам удавалось присваивать деньги, выделенных на поддержку безработных в ЮКО. В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.