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19:12 (мск), источник: Nur.kz

Удар молнии в сотрудника аэропорта попал на видео

Молния ударила в сотрудника международного аэропорта во Флориде, сообщает korrespondent.net.

Инцидент в американской воздушной гавани произошел в июле, однако известно о нем стало только сейчас. Электрический разряд ударил по самолету в аэропорту и находившемуся рядом с лайнером 21-летнему Остину Данну.

В результате мужчина получил ожоги третьей степени, повреждения мышц и внутримозговое кровоизлияние. Пострадавший был госпитализирован.

Его выписали из больницы в начале августа, спустя почти две недели после произошедшего.

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