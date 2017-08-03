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20:02 (мск), источник: Sputnik.by

Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen вылетел в поле и перевернулся в Витебском районе из-за уснувшего водителя — пострадал гражданин России, сообщил Sputnik в четверг руководитель отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло 3 августа около 07:00 а на 102-м километре дороги М8 «Граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» вблизи деревни Копти.

«Водитель автомобиля Volkswagen Passat уснул за рулем, легковушка съехала в кювет и опрокинулась», — сказал Казючиц.

В аварии множественные ушибы и перелом получил 26-летний пассажир автомобиля, его скорая доставила для лечения в Витебскую областную клиническую больницу.

Пассажир и 42-летний водитель, по информации представителя ГАИ, являются жителями Санкт-Петербурга. При этом, как выяснилось, оба в момент ДТП спали.

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