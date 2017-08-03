Двое уснувших петербуржцев перевернулись на Volkswagen под Витебском

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло 3 августа около 07:00 а на 102-м километре дороги М8 «Граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» вблизи деревни Копти.

«Водитель автомобиля Volkswagen Passat уснул за рулем, легковушка съехала в кювет и опрокинулась», — сказал Казючиц.

В аварии множественные ушибы и перелом получил 26-летний пассажир автомобиля, его скорая доставила для лечения в Витебскую областную клиническую больницу.