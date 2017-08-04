На трассе в Воронежской области у грузовика взорвалось колесо: погиб водитель
Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Груженная щебнем фура MAN врезалась в движущийся навстречу автомобиль «ВАЗ-2110» и опрокинулась в кювет на 242 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Кантемировском районе около 14:30 четверга, 3 августа. В аварии погиб 57-летний водитель грузовика, сообщила
По предварительным данным, у фуры взорвалось колесо.
Водитель грузовика получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Водитель легковушки не пострадал. Полиция проводит проверку по факту аварии.