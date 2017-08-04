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08:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

На трассе в Воронежской области у грузовика взорвалось колесо: погиб водитель

Мужчина получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Груженная щебнем фура MAN врезалась в движущийся навстречу автомобиль «ВАЗ-2110» и опрокинулась в кювет на 242 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Кантемировском районе около 14:30 четверга, 3 августа. В аварии погиб 57-летний водитель грузовика, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По предварительным данным, у фуры взорвалось колесо. Из-за этого грузовик изменил траекторию и влетел в «ВАЗ» под управлением 30-летнего жителя области. От удара фура опрокинулась в кювет.

Водитель грузовика получил серьёзные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Водитель легковушки не пострадал. Полиция проводит проверку по факту аварии.

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