Белорусская таможня отмечает двухкратное увеличение накотрафика в июле

Так, в июле 2017 года сотрудниками таможенных органов, в том числе и во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами, пресечено 42 попытки перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и психотропных веществ. Количество попыток перемещения таких веществ возросло практически в два раза в сравнении с июнем 2017 года. По десяти фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со ст. 328−1 Уголовного кодекса Беларуси.