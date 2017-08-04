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09:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Несколько поездов задержаны из-за эвакуации Московского вокзала в Нижнем Новгороде 3 августа

Несколько поездов задержаны из-за эвакуации Московского вокзала в Нижнем Новгороде 3 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба «Горьковской железной дороги».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, эвакуация пассажиров из здания железнодорожного вокзала была произведена в 17:31 из-за анонимного сообщения о его минировании.

«Выходы на перрон были перекрыты, работа билетных касс и сервис-центра временно приостановлена. После проверки с 18:40 вокзальный комплекс начал работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Здание вокзала было проверено представителями специальных служб. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, их сотрудники выезжали на место, но их помощь не потребовалась.

Как сообщили в ГЖД, в связи с произошедшим был задержан на 57 минут скоростной поезд № 733 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва, пассажирский поезд № 10 Нижний Новгород — Киров на час и несколько пригородных поездов. «Сотрудники ОАО “РЖД” делают все возможное для введения поездов в график движения», — говорится в информации.

Расследованием нештатной ситуации занимается специальная комиссия.

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