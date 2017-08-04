Несколько поездов задержаны из-за эвакуации Московского вокзала в Нижнем Новгороде 3 августа
Несколько поездов задержаны
Несколько поездов задержаны
Согласно информации, эвакуация пассажиров из здания железнодорожного вокзала была произведена в 17:31
«Выходы на перрон были перекрыты, работа билетных касс и
Здание вокзала было проверено представителями специальных служб. Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в
Как сообщили в ГЖД, в связи с произошедшим был задержан на 57 минут скоростной поезд № 733 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород — Москва, пассажирский поезд № 10 Нижний Новгород — Киров на час и несколько пригородных поездов. «Сотрудники ОАО “РЖД” делают все возможное для введения поездов в график движения», — говорится в информации.
Расследованием нештатной ситуации занимается специальная комиссия.