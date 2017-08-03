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21:37 (мск), источник: РИА Новости

ФБР задержало эксперта, который помог нейтрализовать вирус WannaCry

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности, который ранее помог нейтрализовать глобальный вирус WannaCry, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, речь идет о работающем в Великобритании Маркусе Хатчинсе, который в мае нашел «выключатель» в вирусе, что и помогло обезвредить вредоносную программу. Его задержали после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе (штат Невада) с участием «тысяч хакеров».

Об основаниях для задержания и ареста Хатчинса ничего не сообщается — ФБР традиционно не комментирует «текущие расследования».

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry. В «Лаборатории Касперского» сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

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