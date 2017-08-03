ФБР задержало эксперта, который помог нейтрализовать вирус WannaCry

По данным агентства, речь идет о работающем в Великобритании Маркусе Хатчинсе, который в мае нашел «выключатель» в вирусе, что и помогло обезвредить вредоносную программу. Его задержали после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лаг-Вегасе (штат Невада) с участием «тысяч хакеров».

Об основаниях для задержания и ареста Хатчинса ничего не сообщается — ФБР традиционно не комментирует «текущие расследования».