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3 августа, источник: Sputnik.by

Минчанин избил мать, врача скорой и принялся за прохожих

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске нетрезвого местного жителя, который избил прибывшего на вызов врача скорой медицинской помощи, сообщил Sputnik в четверг пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Матусевича в белорусской столице.

«Сын до полусмерти избил мать, на место кроме милиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказал Ластовский.

Он также сообщил, что карета на Матусевича прибыла раньше наряда правоохранителей, поэтому агрессивный мужчина набросился на медиков и ударил врача. Затем нетрезвый мужчина отправился на улицу, где успел избить нескольких случайных прохожих.

По словам представителя ГУВД, прибывший наряд задержал дебошира и доставил его в отдел милиции.

В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

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