Минчанин избил мать, врача скорой и принялся за прохожих

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Матусевича в белорусской столице.

«Сын до полусмерти избил мать, на место кроме милиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сказал Ластовский.

Он также сообщил, что карета на Матусевича прибыла раньше наряда правоохранителей, поэтому агрессивный мужчина набросился на медиков и ударил врача. Затем нетрезвый мужчина отправился на улицу, где успел избить нескольких случайных прохожих.

По словам представителя ГУВД, прибывший наряд задержал дебошира и доставил его в отдел милиции.