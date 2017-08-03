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3 августа, источник: Nur.kz

Необычное ДТП произошло в Актау

Необычное ДТП произошло в Актау. Автомобиль Toyota оказался в траншее, вырытой для прокладки инженерных коммуникаций, сообщает Тумба.kz.

Как сообщили очевидцы, траншея расположена рядом с ЖК «ГринПлаза».

Отмечается, что вдоль участка, на котором прокладывают трубы, протянуто хлипкое деревянное ограждение, обмотанное сигнальной лентой.

Автомобиль с легкостью протаранил ограду и угодил в траншею.

Что стало причиной происшествия, неизвестно.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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