Необычное ДТП произошло в Актау
Необычное ДТП произошло в Актау. Автомобиль Toyota оказался в траншее, вырытой для прокладки инженерных коммуникаций, сообщает Тумба.kz.
Необычное ДТП произошло в Актау. Автомобиль Toyota оказался в траншее, вырытой для прокладки инженерных коммуникаций, сообщает Тумба.kz.
Как сообщили очевидцы, траншея расположена рядом с ЖК «ГринПлаза».
Отмечается, что вдоль участка, на котором прокладывают трубы, протянуто хлипкое деревянное ограждение, обмотанное сигнальной лентой.
Автомобиль с легкостью протаранил ограду и угодил в траншею.
Что стало причиной происшествия, неизвестно.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.