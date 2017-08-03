Самолет «Победы» внепланово сел в Кавминводах из-за дебошира
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Махачкалу, сел в аэропорту Кавминвод
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Махачкалу, сел в аэропорту Кавминвод
«Внеплановую посадку пришлось совершить
По его словам, самолет из Кавминвод вылетел в Махачкалу, прибытие ожидается в 21:55 по московскому времени.
В свою очередь, источник в аэропорту сообщил, что дебошир лез драться и курил сигарету.