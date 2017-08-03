Самолет «Победы» внепланово сел в Кавминводах из-за дебошира

«Внеплановую посадку пришлось совершить из-за пассажира, который буянил и ругался, не слушаясь стюардесс. В настоящее время этот мужчина доставлен сотрудниками транспортной полиции в линейное отделение», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, самолет из Кавминвод вылетел в Махачкалу, прибытие ожидается в 21:55 по московскому времени.