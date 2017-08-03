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22:21 (мск), источник: Интерфакс

Самолет «Победы» внепланово сел в Кавминводах из-за дебошира

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU — Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Махачкалу, сел в аэропорту Кавминвод из-за дебошира на борту, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

«Внеплановую посадку пришлось совершить из-за пассажира, который буянил и ругался, не слушаясь стюардесс. В настоящее время этот мужчина доставлен сотрудниками транспортной полиции в линейное отделение», — сказал представитель аэропорта.

По его словам, самолет из Кавминвод вылетел в Махачкалу, прибытие ожидается в 21:55 по московскому времени.

В свою очередь, источник в аэропорту сообщил, что дебошир лез драться и курил сигарету.

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