Посольство России в Лондоне предупредило туристов о нападениях с использованием кислоты

Российских граждан в Великобритании посольство призывает быть крайне осторожными, особенно в Лондоне, «не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках».