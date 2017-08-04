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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Двойная выгода

В Сибири женщина 15 лет незаконно получала две пенсии. За это время ей выплатили на 1,5 млн руб. больше. Неизвестная подала заявку на пенсию в двух разных регионах страны и везде получила положительный ответ. Это не единственный случай, когда пожилым людям удалось обмануть пенсионную систему. Известны десятки подобных эпизодов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Руководитель департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда России Маргарита Нагога объяснила, что мошенники использовали несколько распространенных схем, одна из которых уже устранена.

Как это делалось: меняют фамилию по разным причинам, меняют паспорта, переезжают в другой регион. А другой случай, когда человек назначает досрочную пенсию в одном регионе, потом переезжает в другой регион и уже там назначает другую пенсию. Сейчас такое невозможно, потому что мы создаем общефедеральные информационные базы, которые раньше были региональными. Все эти случаи выявлены. Они, конечно, исчисляются десятками.
Маргарита Нагога
Руководитель департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда России
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На всех подозреваемых в мошенничестве возбуждены уголовные дела. Большинство из них годами получали незаконные пенсии. Если речь идет о крупной сумме, то обвиняемым грозят реальные уголовные сроки, отмечает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина: «Это мошенничество при получении выплат. Если был, допустим, простой размер, то наказанием будут принудительные работы на срок до двух лет. Если же мошенничество было совершено в особо крупном размере, то это лишение свободы до десяти лет со штрафом. Если у кого-то из сотрудников Пенсионного фонда в должностных обязанностях прописана обязательная проверка подобных данных, то ему может грозить дисциплинарная ответственность».

Один злоумышленник успевал получить от государства в среднем сумму в несколько сотен тысяч рублей, следует из известных по сообщениям СМИ случаев мошенничества с пенсионным фондом.

Анна Пестерева.

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