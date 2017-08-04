Двойная выгода

Как это делалось: меняют фамилию по разным причинам, меняют паспорта, переезжают в другой регион. А другой случай, когда человек назначает досрочную пенсию в одном регионе, потом переезжает в другой регион и уже там назначает другую пенсию. Сейчас такое невозможно, потому что мы создаем общефедеральные информационные базы, которые раньше были региональными. Все эти случаи выявлены. Они, конечно, исчисляются десятками.

На всех подозреваемых в мошенничестве возбуждены уголовные дела. Большинство из них годами получали незаконные пенсии. Если речь идет о крупной сумме, то обвиняемым грозят реальные уголовные сроки, отмечает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Рагулина: «Это мошенничество при получении выплат. Если был, допустим, простой размер, то наказанием будут принудительные работы на срок до двух лет. Если же мошенничество было совершено в особо крупном размере, то это лишение свободы до десяти лет со штрафом. Если у кого-то из сотрудников Пенсионного фонда в должностных обязанностях прописана обязательная проверка подобных данных, то ему может грозить дисциплинарная ответственность».