Следователи возбудили дело после ДТП на Кубани с восемью пострадавшими

По информации ведомства, ДТП произошло участке автодороги «Новороссийск — Керченский пролив» с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Mercedes, в котором ехали восемь детей в возрасте от 7 до 13 лет. Как сообщается, в результате аварии пострадали оба водителя и шестеро детей, их госпитализировали.
«По инициативе руководителя СУСК России по Краснодарскому краю уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), для дальнейшего расследования передано в следственные органы СУСК по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты СК России.