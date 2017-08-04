Следователи возбудили дело после ДТП на Кубани с восемью пострадавшими

По информации ведомства, ДТП произошло участке автодороги «Новороссийск — Керченский пролив» с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Mercedes, в котором ехали восемь детей в возрасте от 7 до 13 лет. Как сообщается, в результате аварии пострадали оба водителя и шестеро детей, их госпитализировали.